Трамп намерен построить стену, несмотря на позицию демократов по бюджету

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп намерен приступить к строительству стены на границе вне зависимости от позиции демократов по истечении временного бюджета

Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом заявила его пресс-секретарь Сара Сандерс.

«Через 21 день президент приступит к строительству стены, с демократами или без них. Единственный вопрос, который предстоит решить – хотят ли демократы получить что-то или ничего», - написала Сандерс в Twitter.

Трамп в пятницу согласился подписать бюджет на три недели, положив конец 35-дневному прекращению работы ряда федеральных ведомств. Бюджет не содержит средств на строительство стены на границе с Мексикой, которых требовал Трамп.