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    Трамп намерен построить стену, несмотря на позицию демократов по бюджету

    Президент США Дональд Трамп намерен приступить к строительству стены на границе вне зависимости от позиции демократов по истечении временного бюджета

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп намерен приступить к строительству стены на границе вне зависимости от позиции демократов по истечении временного бюджета

    Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом заявила его пресс-секретарь Сара Сандерс.

    «Через 21 день президент приступит к строительству стены, с демократами или без них. Единственный вопрос, который предстоит решить – хотят ли демократы получить что-то или ничего», - написала Сандерс в Twitter.

    Трамп в пятницу согласился подписать бюджет на три недели, положив конец 35-дневному прекращению работы ряда федеральных ведомств. Бюджет не содержит средств на строительство стены на границе с Мексикой, которых требовал Трамп.

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