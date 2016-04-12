Трамп в случае победы на выборах готов формировать кабинет из бывших соперников

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Республиканец Дональд Трамп будет готов в случае прихода в Белый дом по итогам ноябрьских президентских выборов в США рассмотреть возможность включения в состав своего кабинета в том числе ряда прежних соперников-однопартийцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, он сообщил об этом в опубликованном интервью газете USA Today.

"Да. Мне нравится Марко Рубио. Да, мог бы", - сказал лидер нынешней избирательной гонки у республиканцев, когда у него поинтересовались, мог бы он предложить посты в руководстве своей администрации в случае победы на выборах другим участникам кампании. Миллиардер-предприниматель Трамп при этом говорил о сенаторе от штата Флорида Марко Рубио, который уже сошел с предвыборной дистанции. Кроме того, Трамп заверил, что он был бы в качестве президента США готов работать в одной команде и с губернаторами штатов Огайо и Висконсин республиканцами Джоном Кейсиком и Скоттом Уокером.

Трамп также подтвердил, что обдумывает, кому бы он хотел предложить выдвигаться в связке с ним на пост вице-президента США, если дело дойдет до этого. "У меня есть на примете люди в плане (предложения им бороться за пост) вице- президента. Я просто никому имен не говорил", - заявил Трамп.