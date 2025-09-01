Трамп: В случае отмены импортных пошлин США станут страной третьего мира

Соединенные Штаты в случае отмены действия таможенных пошлин могут стать страной третьего мира.

Как передает Report, такое мнение высказал в воскресенье американский лидер Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

По его словам, в экономику США преимущественно за счет пошлин "будет инвестировано более $15 трлн". В случае если действие тарифов будет прекращено по решению суда, то "почти все эти инвестиции и многое другое будет немедленно аннулировано", отметил президент. "Во многом мы станем страной третьего мира, у которой не будет надежд на то, чтобы вновь стать великой", - заявил Трамп.

В другой публикации он также подчеркнул, что цены, в том числе на энергоносители, в стране снижаются, а "инфляции практически нет". "И все это несмотря на великолепные пошлины, которые привносят в экономику США триллионы долларов от стран, которые десятилетиями использовали нас", - заявил хозяин Белого дома.