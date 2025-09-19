Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Трамп в пятницу проведет телефонный разговор с Си Цзиньпином

    Другие страны
    • 19 сентября, 2025
    • 08:53
    Трамп в пятницу проведет телефонный разговор с Си Цзиньпином

    Президент США в пятницу, 19 сентября, проведет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросу тарифов и судьбе соцсети TikTok в Америке.

    Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg.

    "Пятничный телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином обещает определить судьбу TikTok и потенциально ослабить торговую напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира", - говорится в сообщении.

    Стороны обсудят рамочное соглашение, представленное на этой неделе, о передаче контроля над операциями TikTok в США от его китайской материнской компании ByteDance Ltd. консорциуму американских инвесторов.

    Как пишет Bloomberg, разговор лидеров станет первым с июня, поскольку обе страны "находятся в состоянии противостояния из-за торговых ограничений".

