Трамп в пятницу проведет телефонный разговор с Си Цзиньпином

Президент США в пятницу, 19 сентября, проведет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросу тарифов и судьбе соцсети TikTok в Америке.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg.

"Пятничный телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином обещает определить судьбу TikTok и потенциально ослабить торговую напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира", - говорится в сообщении.

Стороны обсудят рамочное соглашение, представленное на этой неделе, о передаче контроля над операциями TikTok в США от его китайской материнской компании ByteDance Ltd. консорциуму американских инвесторов.

Как пишет Bloomberg, разговор лидеров станет первым с июня, поскольку обе страны "находятся в состоянии противостояния из-за торговых ограничений".