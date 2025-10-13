Трамп ужесточил режим содержания для 37 убийц, помилованных Байденом

Президент США Дональд Трамп пересмотрел распоряжения своего предшественника Джо Байдена о замене смертной казни на пожизненное заключение в тюрьмах обычного режима для 37 убийц и ужесточил условия их содержания.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее данным, Трамп принял это решение через несколько часов после вступления в должность и приказал, чтобы жизнь этих заключенных стала "адом на земле". Чиновники отменили перевод группы заключенных в тюрьмы с обычными условиями содержания. Напротив, их отправили в "самую жестокую тюрьму в федеральной системе тюрем" - во Флоренс, штат Колорадо.

В тюрьме Флоренс преступники 23 часа в сутки находятся в одиночных камерах. При этом, как отмечает WSJ, генеральный прокурор США Пэм Бонди провела встречу с семьями убитых этими преступниками. Ее собеседники пожелали, чтобы с убийцами обошлись "еще хуже".