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Трамп уже многие годы не пользуется личным мобильным телефоном

​Трамп уже многие годы не пользуется личным мобильным телефоном

Президент США Дональд Трамп категорически опроверг сообщения СМИ о том, что пользуется личным мобильным телефоном, несмотря на предостережения спецслужб, передает Report.

"Лживое СМИ CNN заявляет, что я "по-прежнему использую личный мобильный телефон для звонков, несмотря на повторяющиеся предостережения служб безопасности". Это абсолютно живая информация, - написал Трамп в пятницу в Twitter. - У меня нет личного мобильного телефона много лет, использую только правительственные телефоны".

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