Трамп увязал финансирование МВБ США с одобрением избирательного законопроекта

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что любое соглашение о финансировании Министерства внутренней безопасности не должно заключаться до тех пор, пока демократы в Конгрессе не одобрят законопроект, требующий от лиц, регистрирующихся для голосования, предоставления доказательств гражданства США.

Как передает Report, об этом сообщает репортер NewsNation на странице в социальной сети Х.

По сообщению, Трамп заявил, что, по его мнению, "никаких сделок по этому вопросу не следует заключать, пока не будет одобрена программа "Спасите Америку"".

По данным NewsNation, Трамп также заявил, что готов разместить агентов Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE), входящей в состав Министерства внутренней безопасности (DHS), в аэропортах "на столько времени, сколько потребуется". Боле того на этих выходных Трамп заявил, что будет размещать агентов ICE в аэропортах до тех пор, пока законодатели-демократы не согласятся выделить средства DHS.

"Теперь, когда я это сделал, демократы хотят заключить сделку. И я не думаю, что какую-либо сделку следует заключать по этому поводу, пока они не одобрят программу SAVE America", - заявил Трамп.

В свою очередь, сторонники законопроекта утверждают, что он поможет предотвратить фальсификацию выборов. Республиканцы же повторяют утверждение Трампа о том, что большое количество людей, незаконно находящихся в стране, голосуют на выборах в США.

Демократы и другие критики законопроекта утверждают, что он может лишить избирательных прав американцев, не имеющих быстрого доступа к паспортам, свидетельствам о рождении и другим документам, удостоверяющим личность.