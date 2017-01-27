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    Трамп уволил высокопоставленных сотрудников Госдепа

    Это Белый дом наводит порядок

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Покинувшие Госдепартамент США карьерные дипломаты ушли по просьбе администрации Дональда Трампа, а не из несогласия с его политикой.

    Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

    "Они преданы госсекретарю, президенту и Госдепартаменту. Нет никакой попытки проявить неуважение к президенту, они не увольняются и не бегут из отвращения. Это Белый дом наводит порядок", — прокомментировал собеседник телеканала.

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