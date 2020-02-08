​Трамп уволил посла при ЕС за показания в рамках импичмента

Президент США Дональд Трамп уволил постпреда страны при ЕС Гордона Сондланда, давшего показания в Палате представителей Конгресса в рамках процедуры импичмента в отношении нынешнего главы Белого дома.

Как передает Report, об этом 7 февраля сообщает газета WashingtonPost.

"Президент уволил Гордона Сондланда. Это второй свидетель (в рамках процедуры импичмента), снятый с должности в пятницу", - пишет издание.

Ранее был уволен сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) подполковник Александер Виндман, давший показания против президента. Вместе с Виндманом уволили и его брата-близнеца Евгения, который в звании подполковника работал в СНБ юристом.

Официальной информации по соответствующим кадровым решениям из Белого дома пока не поступало.