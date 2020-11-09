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Трамп уволил главу Пентагона

Трамп уволил главу Пентагона Президент США Дональд Трамп объявил о назначении с понедельника и.о. министра обороны главы Национального центра по борьбе с терроризмом Кристофера Миллера вместо Марка Эспера.
Другие страны
9 ноября 2020 г. 22:15
Трамп уволил главу Пентагона
Марк Эспер

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении с понедельника и.о. министра обороны главы Национального центра по борьбе с терроризмом Кристофера Миллера вместо Марка Эспера.

Как передает Report, об этом написал он в Twitter.

"Рад сообщить, что Кристофер Миллер, глубокоуважаемый директор Национального центра по борьбе с терроризмом (единогласно утвержденный сенатом), будет исполняющим обязанности министра обороны с этого момента. Крис отлично справится! Марк Эспер был смещен. Хотел бы поблагодарить его за службу", - заявил Трамп.

Последние месяцы в СМИ неоднократно появлялись слухи о том, что Эспер намерен подать в отставку.

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