Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Трамп уверен, что Китай не будет предпринимать шагов в отношении Тайваня

    Другие страны
    • 02 ноября, 2025
    • 22:13
    Трамп уверен, что Китай не будет предпринимать шагов в отношении Тайваня

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в Пекине не намерены предпринимать никаких действий в отношении Тайваня, так как понимают, что в ином случае он не оставит это без ответа.

    Как передает Report, об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу CBS News.

    "Они понимают, что произойдет, если предпримут какие-то действия. Он (председатель КНР Си Цзиньпин - ред.) говорил, и его люди на встречах говорили: "Мы никогда ничего не сделаем, пока Трамп - президент". Они знают, что будут последствия", - сказал глава Белого дома.

    На вопрос журналиста, поднимался ли тайваньский вопрос на его встрече с лидером Китая на этой неделе, Трамп ответил отрицательно.

    Дональд Трамп США Китай Тайвань

    Последние новости

    22:42

    ХАМАС передал Красному Кресту тела еще троих израильских заложников

    Другие страны
    22:13

    Трамп уверен, что Китай не будет предпринимать шагов в отношении Тайваня

    Другие страны
    21:59

    Роналду намерен играть до тех пор, пока ему позволяет здоровье

    Футбол
    21:50

    В США на вечеринке произошла стрельба

    Другие страны
    21:26

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    21:08

    Нехватка диспетчеров из-за шатдауна повысила риски для перелетов в США

    Другие страны
    20:49

    В Берлине закрывают крупнейший центр приема беженцев из Украины

    Другие страны
    20:37

    Премьер-лига: "Сумгайыт" обыграл "Араз-Нахчыван" в матче 10-го тура

    Футбол
    20:27
    Фото

    Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в декабре - ГРАФИК

    Энергетика
    Лента новостей