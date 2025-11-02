Трамп уверен, что Китай не будет предпринимать шагов в отношении Тайваня
- 02 ноября, 2025
- 22:13
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Пекине не намерены предпринимать никаких действий в отношении Тайваня, так как понимают, что в ином случае он не оставит это без ответа.
Как передает Report, об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу CBS News.
"Они понимают, что произойдет, если предпримут какие-то действия. Он (председатель КНР Си Цзиньпин - ред.) говорил, и его люди на встречах говорили: "Мы никогда ничего не сделаем, пока Трамп - президент". Они знают, что будут последствия", - сказал глава Белого дома.
На вопрос журналиста, поднимался ли тайваньский вопрос на его встрече с лидером Китая на этой неделе, Трамп ответил отрицательно.
