Трамп уверен, что Китай не будет предпринимать шагов в отношении Тайваня

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Пекине не намерены предпринимать никаких действий в отношении Тайваня, так как понимают, что в ином случае он не оставит это без ответа.

Как передает Report, об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу CBS News.

"Они понимают, что произойдет, если предпримут какие-то действия. Он (председатель КНР Си Цзиньпин - ред.) говорил, и его люди на встречах говорили: "Мы никогда ничего не сделаем, пока Трамп - президент". Они знают, что будут последствия", - сказал глава Белого дома.

На вопрос журналиста, поднимался ли тайваньский вопрос на его встрече с лидером Китая на этой неделе, Трамп ответил отрицательно.