Трамп утвердил сделку о переходе TikTok под контроль бизнеса США

Американский лидер Дональд Трамп подписал 25 сентября исполнительный указ об утверждении сделки, согласно которой работа TikTok в США перейдет под контроль американского бизнеса.

Как передает Report, документ опубликован на сайте Белого дома.

В нем отмечается, что "приложением TikTok в США будет управлять новая совместная компания, базирующаяся в Соединенных Штатах". Кроме того, "крупнейшую долю и контроль" в новой структуре будут иметь граждане США.

Китайская компания ByteDance получит в ней долю в размере "менее 20%", а "оставшаяся часть будет принадлежать определенным инвесторам". Каким именно, не уточняется. Компанией будет управлять "новый совет директоров" в соответствии с правилами, "которые обеспечат надлежащую защиту информации американцев" и безопасность США.

Трамп после подписания указа в Овальном кабинете Белого дома отметил, что ранее обсуждал упомянутую сделку в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином.