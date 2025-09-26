Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    Трамп утвердил сделку о переходе TikTok под контроль бизнеса США

    Другие страны
    • 26 сентября, 2025
    • 03:22
    Трамп утвердил сделку о переходе TikTok под контроль бизнеса США

    Американский лидер Дональд Трамп подписал 25 сентября исполнительный указ об утверждении сделки, согласно которой работа TikTok в США перейдет под контроль американского бизнеса.

    Как передает Report, документ опубликован на сайте Белого дома.

    В нем отмечается, что "приложением TikTok в США будет управлять новая совместная компания, базирующаяся в Соединенных Штатах". Кроме того, "крупнейшую долю и контроль" в новой структуре будут иметь граждане США.

    Китайская компания ByteDance получит в ней долю в размере "менее 20%", а "оставшаяся часть будет принадлежать определенным инвесторам". Каким именно, не уточняется. Компанией будет управлять "новый совет директоров" в соответствии с правилами, "которые обеспечат надлежащую защиту информации американцев" и безопасность США.

    Трамп после подписания указа в Овальном кабинете Белого дома отметил, что ранее обсуждал упомянутую сделку в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Дональд Трамп Tiktok
    "TikTok" ABŞ-nin nəzarətinə keçir

    Последние новости

    05:18

    В США умерла женщина, совершившая попытку покушения на президента Форда

    Другие страны
    04:44

    Bloomberg: В Москве назвали нарушение границы стран НАТО ответом на удары Киева по Крыму

    В регионе
    04:06

    NASA рассматривает возможность ядерного удара по угрожающему Луне астероиду

    Это интересно
    03:39

    The Economist: Тони Блэр надеется возглавить администрацию Газы после конфликта

    Другие страны
    03:22

    Трамп утвердил сделку о переходе TikTok под контроль бизнеса США

    Другие страны
    02:53

    Хуситы заявили об ударе "гиперзвуковой баллистической ракетой" по Тель-Авиву

    Другие страны
    02:11

    Bloomberg: Amazon выплатит $2,5 млрд за обман клиентов из-за подписки Prime

    Другие страны
    01:48

    Путин в Кремле встретился с Пашиняном

    В регионе
    01:37

    Рютте о российских истребителях: Страны НАТО могут пойти на крайнюю меру

    Другие страны
    Лента новостей