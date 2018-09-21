Трамп утвердил новую стратегию кибербезопасности США

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/Президент США Дональд Трамп в четверг подписал и утвердил новую стратегию Соединенных Штатов в области кибербезопасности, в которой внимание уделяется ответным шагам на якобы имеющие место действия в данной сфере России, Китая, Ирана и КНДР, а также дается санкция на американские кибероперации наступательного характера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил в четверг на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Президент сегодня подписал новую стратегию кибербезопасности страны, которая является первой за последние 15 лет четко сформулированной стратегией в данной области", - подчеркнул Болтон. "Эта стратегия вступает в силу сегодня", - добавил он, уточнив, что текст документа будет вскоре обнародован.

"Америка и ее союзники подвергаются атакам в киберпространстве каждый день. Злонамеренные государства, преступные и террористические организации стремятся похитить наши интеллектуальную собственность, персональные данные, нанести урон нашей инфраструктуре и даже подорвать нашу демократию с помощью киберинструментов", - утверждал помощник президента.

"Она [стратегия] констатирует, что частные и общественные субъекты с трудом старались защитить свои системы в то время, как наши недруги увеличивали частоту и изощренность своей деятельности в киберпространстве. Новая стратегия констатирует, что для преодоления этих вызовов и обеспечения кибербезопасности требуется совершенствование технологий, процветание сектора современных технологий и повышение эффективности среди представителей сообщества информационных технологий. Стратегия предписывает федеральному правительству предпринимать действия для обеспечения долгосрочного улучшения состояния безопасности в киберпространстве для всех американцев", - добавил Болтон.

Он напомнил о четырех основных элементах стратегии национальной безопасности США. "Третий базовый элемент заключается в том, чтобы стремиться к миру посредством использования силы. Мы идентифицируем, противопоставляем, разрушаем, снижаем уровень и сдерживаем такое поведение в киберпространстве, которое дестабилизирует и противоречит международным интересам, но стараемся при этом обеспечить США сохранение преимущества в киберпространстве", - отметил Болтон.