 Наверх

Трамп упал в рейтинге богатейших людей США

Трамп упал в рейтинге богатейших людей США

Состояние президента США Дональда Трампа неизменно второй год составляет около $3,1 млрд.

Как передает Report, об этом пишет журнал Forbes.

Лидер США занимает 275-е место в рейтинге 400 американцев 2019 года. Отмечается, что это на 16 позиций ниже, чем в 2018 году. До вступления Трампа на должность президента, он был выше в рейтинге на 119 мест.

Также издание добавляет, что финансовое положение Трампа не полностью статично. Например, бизнес, в котором фигурирует его имя, терпит убытки. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!