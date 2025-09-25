Трамп: Турция хочет закупить у США истребители F-16 и F-35
- 25 сентября, 2025
- 20:13
Президент США Дональд Трамп заявил, что Турция намерена приобрести американские истребители F-16 и F-35.
Как передает Report, об этом он заявил в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме.
"Для меня большая честь принимать его в Белом доме. Мы пообедаем вместе и проведем серьезную и важную беседу. Мы активно торгуем с Турцией и собираемся продолжать это сотрудничество, расширяя торговлю. Они хотят приобрести истребители F-16, F-35 и некоторые другие вещи, и мы обсудим это с ними. Думаю, нас ждет несколько очень интересных часов, и мы успеем сделать многое", - отметил Трамп.
