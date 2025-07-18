Трамп требует пошлин в размере 15-20% на все товары из ЕС

Президент США Дональд Трамп настаивает на введении минимальных тарифов в размере 15-20% в любой торговой сделке с Европейским союзом.
Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, администрация президента США рассматривает возможность установления взаимных пошлин выше 10%, даже если соглашение будет достигнуто.
Кроме того, Трамп отвергает последнее предложение ЕС о снижении тарифов на автомобили и намерен сохранить пошлины на этот сектор на уровне 25%, как было запланировано, отмечают источники.