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Трамп требует пошлин в размере 15-20% на все товары из ЕС

Трамп требует пошлин в размере 15-20% на все товары из ЕС Президент США Дональд Трамп настаивает на введении минимальных тарифов в размере 15-20% в любой торговой сделке с Европейским союзом.
Другие страны
18 июля 2025 г. 20:57
Трамп требует пошлин в размере 15-20% на все товары из ЕС

Президент США Дональд Трамп настаивает на введении минимальных тарифов в размере 15-20% в любой торговой сделке с Европейским союзом.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, администрация президента США рассматривает возможность установления взаимных пошлин выше 10%, даже если соглашение будет достигнуто.

Кроме того, Трамп отвергает последнее предложение ЕС о снижении тарифов на автомобили и намерен сохранить пошлины на этот сектор на уровне 25%, как было запланировано, отмечают источники.

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Версия на азербайджанском языке Tramp Aİ-nin bütün mallarına 15-20 % rüsum tələb edir

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