Трамп требует пошлин в размере 15-20% на все товары из ЕС

Президент США Дональд Трамп настаивает на введении минимальных тарифов в размере 15-20% в любой торговой сделке с Европейским союзом.

Президент США Дональд Трамп настаивает на введении минимальных тарифов в размере 15-20% в любой торговой сделке с Европейским союзом.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, администрация президента США рассматривает возможность установления взаимных пошлин выше 10%, даже если соглашение будет достигнуто.

Кроме того, Трамп отвергает последнее предложение ЕС о снижении тарифов на автомобили и намерен сохранить пошлины на этот сектор на уровне 25%, как было запланировано, отмечают источники.