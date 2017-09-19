 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп: Cвободные независимые страны - это залог успеха ООН

    Взаимное уважение - основа для сотрудничества и успеха

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Успех ООН зависит от независимости ее членов.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник, выступая в ходе общеполитической дискуссии на Генеральной Ассамблее всемирной организации, заявил президент США Дональд Трамп.

    По его словам, Соединенные Штаты ожидают, что страны будут уважать права других государств. "Это основа для сотрудничества и успеха", - отметил он.

    В то же время президент отметил, что авторитарные государства стремятся сломать альянсы, благодаря которым мир двигался к свободе после Второй мировой войны. 

    "Авторитарные страны стремятся обеспечить коллапс <...> альянсов, которые предотвращали конфликты и двигали мир в направлении свободы после Второй мировой войны", - считает американский лидер.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi