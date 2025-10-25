Трамп: Стабилизационные силы скоро будут развернуты в секторе Газа

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Президент США Дональд Трамп сообщил, что в секторе Газа в скором времени будут размещены стабилизационные силы для дальнейшего урегулирования конфликта в регионе.

    Как передает Report, об этом он заявил журналистам пресс-пула Белого дома на борту самолета на пути в Малайзию.

    "Довольно скоро. [Над этим] работают прямо сейчас. В настоящее время определяется руководство. На Ближнем Востоке будет мир", - сказал американский лидер.

    Напомним, что 29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.

