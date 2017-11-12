Трамп: США выступают за свободный Азиатско-Тихоокеанский регион

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в воскресенье на совместной пресс-конференции с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом заявил, что Вашингтон выступает за свободный и открытый Азиатско-Тихоокеанский регион.

Как передает Report, об этом сoобщает ТАСС.

"Соединенные Штаты привержены свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону, где сильные независимые страны уважают суверенитет друг друга, придерживаются верховенства закона и развивают ответственную торговлю", - сказал Трамп.

По его словам, США хотят иметь в этом регионе независимых партнеров, а не управляемые кем-то извне государства.

"Мы стремимся к заключению двусторонних соглашений с партнерами, которые придерживаются принципов честной и двусторонней торговли", - резюмировал хозяин Белого дома.