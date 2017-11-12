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    Трамп: США выступают за свободный Азиатско-Тихоокеанский регион

    США хотят иметь в этом регионе независимых партнеров, а не управляемые кем-то извне государства

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в воскресенье на совместной пресс-конференции с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом заявил, что Вашингтон выступает за свободный и открытый Азиатско-Тихоокеанский регион.

    Как передает Report, об этом сoобщает ТАСС.

    "Соединенные Штаты привержены свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону, где сильные независимые страны уважают суверенитет друг друга, придерживаются верховенства закона и развивают ответственную торговлю", - сказал Трамп. 

    По его словам, США хотят иметь в этом регионе независимых партнеров, а не управляемые кем-то извне государства.

    "Мы стремимся к заключению двусторонних соглашений с партнерами, которые придерживаются принципов честной и двусторонней торговли", - резюмировал хозяин Белого дома.

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