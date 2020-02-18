Трамп: США открыты для экспорта

Президент США Дональд Трамп считает, что Соединенным Штатам следует оставаться открытыми для торговли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по его мнению, угроза национальной безопасности не должна использоваться как предлог для запрета продажи продукции США другим государствам.

"Соединенные Штаты не могут и не будут становиться страной, с которой так сложно вести дела в вопросах закупок другими странами нашей продукции. Это касается и используемого всегда предлога о национальной безопасности", - написал американский президент во вторник в Twitter.

"Мы хотим продавать продукцию и товары Китаю и другим странам. Это смысл торговли. Мы не хотим, чтобы с нами было невозможно вести дела", - подчеркнул Трамп.