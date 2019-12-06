Трамп: США не собираются посылать 12 тысяч военных в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается посылать 12 тысяч военных в Саудовскую Аравию, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Сегодняшняя история о том, что мы отправляем 12 тысяч военных в Саудовскую Аравию – ложь, или, если быть точным, это фейковые новости!", - написал американский лидер в своем Twitter.

Отметим, что ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники в Министерстве обороны сообщил, что Пентагон может направить на Ближний Восток для противостояния Ирану до семи тысяч военнослужащих дополнительно. Перед этим газета Wall Street Journal сообщила, что США рассматривают возможность отправить в регион 14 тысяч военнослужащих, Пентагон это опроверг.