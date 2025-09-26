Трамп: США не позволят Израилю аннексировать Западный берег Иордана

Соединенные Штаты не допустят аннексии Западного берега реки Иордан Израилем.

Как передает Report, об этом заявил американский президент Дональд Трамп, подписывая новые указы в Овальном кабинете Белого дома.

"Я не позволю Израилю аннексировать Западный берег", - сказал он, отвечая на вопросы журналиста.