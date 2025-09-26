Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Трамп: США не позволят Израилю аннексировать Западный берег Иордана

    Другие страны
    26 сентября, 2025
    01:01
    Трамп: США не позволят Израилю аннексировать Западный берег Иордана

    Соединенные Штаты не допустят аннексии Западного берега реки Иордан Израилем.

    Как передает Report, об этом заявил американский президент Дональд Трамп, подписывая новые указы в Овальном кабинете Белого дома.

    "Я не позволю Израилю аннексировать Западный берег", - сказал он, отвечая на вопросы журналиста.

