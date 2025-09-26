Трамп: США не позволят Израилю аннексировать Западный берег Иордана
Другие страны
- 26 сентября, 2025
- 01:01
Соединенные Штаты не допустят аннексии Западного берега реки Иордан Израилем.
Как передает Report, об этом заявил американский президент Дональд Трамп, подписывая новые указы в Овальном кабинете Белого дома.
"Я не позволю Израилю аннексировать Западный берег", - сказал он, отвечая на вопросы журналиста.
Последние новости
02:11
Bloomberg: Amazon выплатит $2,5 млрд за обман клиентов из-за подписки PrimeДругие страны
01:48
Путин в Кремле встретился с ПашиняномВ регионе
01:37
Рютте о российских истребителях: Страны НАТО могут пойти на крайнюю меруДругие страны
01:19
Трамп заявил, что Турция готова отказаться от закупки нефти у РФДругие страны
01:01
Трамп: США не позволят Израилю аннексировать Западный берег ИорданаДругие страны
00:59
Лига Европы: Проведено еще девять встреч 1-го тура общего этапаДругие
00:36
Посол США Баррак: Трамп и Эрдоган заключили сделку о поставках самолетов BoeingВ регионе
00:23
Госдеп США одобрил возможную продажу Германии ракет AMRAAM на $1,23 млрдДругие страны
00:07