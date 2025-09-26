ABŞ İsrailin İordan çayının qərb sahilini ilhaqına icazə verməyəcək
Digər ölkələr
- 26 sentyabr, 2025
- 02:52
ABŞ İsrailin İordan çayının qərb sahilini ilhaq etməsinə icazə verməyəcək.
"Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ prezidenti Donald Tramp yeni sərəncamlar imzalayarkən deyib.
O, jurnalistin suallarını cavablandırarkən deyib: "İsrailin İordan çayının qərb sahilini ilhaq etməsinə icazə verməyəcəyəm".
