    ABŞ İsrailin İordan çayının qərb sahilini ilhaqına icazə verməyəcək

    Digər ölkələr
    • 26 sentyabr, 2025
    • 02:52
    ABŞ İsrailin İordan çayının qərb sahilini ilhaq etməsinə icazə verməyəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ prezidenti Donald Tramp yeni sərəncamlar imzalayarkən deyib.

    O, jurnalistin suallarını cavablandırarkən deyib: "İsrailin İordan çayının qərb sahilini ilhaq etməsinə icazə verməyəcəyəm".

    Трамп: США не позволят Израилю аннексировать Западный берег Иордана

