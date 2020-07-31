Трамп: США намерены вскоре покинуть Афганистан

Соединенные Штаты Америки планируют в обозримом будущем уйти из Афганистана.

Соединенные Штаты Америки планируют в обозримом будущем уйти из Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это подтвердил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Мы уходим из Афганистана достаточно скоро", - подчеркнул американский лидер на мероприятии в Белом доме.

Напомним, что как заявил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео, Вашингтон намерен окончательно вывести американские войска из Афганистана в мае следующего года в рамках заключенной ранее мирной договоренности с радикальным движением “Талибан”.