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Трамп: США и КНР вскоре обсудят торговую сделку

Трамп: США и КНР вскоре обсудят торговую сделку США и КНР вскоре проведут встречу для обсуждения торговой сделки.
Другие страны
5 июня 2025 г. 19:01
Трамп: США и КНР вскоре обсудят торговую сделку

США и КНР вскоре проведут встречу для обсуждения торговой сделки.

Как передает Report, об этом заявил в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с лидером КНР Си Цзиньпином.

"Мы проинформируем СМИ о графике и месте предстоящей встречи", - уточнил он.

Американский лидер заявил, что его разговор с Си Цзиньпином затрагивал практически только торговлю, Украина и Иран не обсуждались.

"Беседа была почти полностью сфокусирована на торговле. Мы не обсуждали ничего по вопросам России/Украины или Ирана", - написал Трамп.

Он отметил, что разговор продлился примерно полтора часа, назвал его "очень положительным".

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