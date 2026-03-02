Трамп: США и Израиль совместно ликвидировали 49 высокопоставленных иранских чиновников

Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате последних ударов по Ирану было уничтожено 49 высокопоставленных представителей иранских властей, что серьезно ослабило управление страной.

Как передает Report, об этом он заявил CNN.

По его словам, даже самим иранцам сейчас неизвестно, кто руководит страной. "Мы уничтожили 49 высокопоставленных представителей Ирана. Это были лидеры, и некоторых из них рассматривали на различные должности. Сейчас мы не знаем, кто руководит страной. Они тоже не знают", - отметил Трамп.

Президент подчеркнул, что иранцы "немного возгордились, собираясь все в одном месте, что и стало причиной их поражения". Он также добавил, что США не могли договориться с Ираном о прекращении обогащения урана, а предложения по переговорам постоянно откатывались назад.

По словам Трампа, последние удары являются частью долгосрочной кампании США по нейтрализации иранской угрозы и укреплению безопасности региона.

Трамп подчеркнул, что действия США и Израиля "направлены на предотвращение угрозы ядерного оружия и укрепление стратегической стабильности в регионе".