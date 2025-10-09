Трамп: США и Иран контактируют по поводу возможной сделки

Соединенные Штаты и Иран после американских ударов по иранским ядерным объектам ведут обсуждение возможной сделки.

Как передает Report, об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Совершив это (удары по иранским ядерным объектам - ред.), мы сейчас находимся в той стадии, когда Иран, я и некоторые другие люди обсуждают сделку. Это очень другой Иран", - сказал он, не уточнив, о каком именно соглашении между Тегераном и Вашингтоном идет речь.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерному досье завершились безрезультатно.