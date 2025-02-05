Трамп: США готовы "забрать сектор Газа" и заняться его расчисткой

США готовы "забрать сектор Газа" и заняться расчисткой палестинского анклава.
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"США заберут сектор Газа, и мы займемся им. Мы будем владеть им и понесем ответственность за обезвреживание всех опасных, неразорвавшихся бомб и других вооружений, расчистим местность, избавимся от разрушенных зданий, поспособствуем экономическому развитию, которое позволит создать бесконечное число рабочих мест и домов для людей, проживающих там", - заявил американский лидер.
"Все, с кем я ни говорил, поддерживают идею, чтобы США владели этим куском земли, застраивали его и создавали тысячи рабочих мест", - подчеркнул Трамп.
По его убеждению, "этим сможет гордиться весь Ближний Восток".