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Трамп: США готовы "забрать сектор Газа" и заняться его расчисткой

Трамп: США готовы "забрать сектор Газа" и заняться его расчисткой США готовы "забрать сектор Газа" и заняться расчисткой палестинского анклава.
Другие страны
5 февраля 2025 г. 05:50
Трамп: США готовы забрать сектор Газа и заняться его расчисткой

США готовы "забрать сектор Газа" и заняться расчисткой палестинского анклава.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по итогам встречи в Белом доме.

"США заберут сектор Газа, и мы займемся им. Мы будем владеть им и понесем ответственность за обезвреживание всех опасных, неразорвавшихся бомб и других вооружений, расчистим местность, избавимся от разрушенных зданий, поспособствуем экономическому развитию, которое позволит создать бесконечное число рабочих мест и домов для людей, проживающих там", - заявил американский лидер.

"Все, с кем я ни говорил, поддерживают идею, чтобы США владели этим куском земли, застраивали его и создавали тысячи рабочих мест", - подчеркнул Трамп.

По его убеждению, "этим сможет гордиться весь Ближний Восток".

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