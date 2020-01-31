​Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране

"Власти США держат под контролем ситуацию с распространением коронавируса в стране".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

"Сейчас мы очень серьезно работаем с Китаем по коронавирусу. Это новое явление, о котором сейчас многие говорят. Надеюсь, все будет не настолько плохо, как, говорят, это может быть. Мы тесно работаем с ними (КНР), со многими другими странами. Мы полагаем, что вполне держим это под контролем. У нас в стране на данный момент очень мало с этим (заболеванием) проблем", - сказал Трамп, выступая на митинге в Мичигане.

Вместе с тем президент привел слегка устаревшие данные о пяти заболевших в США.

Ранее в четверг Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил, что шестой случай нового коронавируса зарегистрирован в стране, причем впервые произошла передача вируса от человека к человеку.