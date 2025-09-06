Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    Трамп: США будут сбивать военные самолеты Венесуэлы при угрозе американским ВМС

    Другие страны
    • 06 сентября, 2025
    • 01:33
    Трамп: США будут сбивать военные самолеты Венесуэлы при угрозе американским ВМС

    США будут сбивать военные самолеты Венесуэлы, если те будут создавать угрозы американским ВМС.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

    На вопрос о том, что произойдет в случае, если военные самолеты будут создавать помехи ВМС США в регионе, Трамп заявил, что "у них будут проблемы".

    Обращаясь к председателю Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералу Дэну Кейну, Трамп заявил, что военные в случае создания авиацией Венесуэлы каких-либо угроз "могут действовать по своему усмотрению".

    Трамп отметил, что не хотел бы подробно останавливаться на инциденте с пролетом двух военных самолетов Венесуэлы в непосредственной близости от корабля американских ВМС в международных водах. "Но если они поставят нас в опасное положение, они будут сбиты", - заявил Трамп.

    Дональд Трамп ВМС США Венесуэла
    Tramp: ABŞ donanmasına təhdid yaradan Venesuela hərbi təyyarələri vurulacaq

    Последние новости

    02:13

    Капитан сборной Азербайджана: Нам очень стыдно за крупное поражение

    Футбол
    01:46

    Главный тренер сборной Исландии: Главное было одержать победу

    Футбол
    01:33

    Трамп: США будут сбивать военные самолеты Венесуэлы при угрозе американским ВМС

    Другие страны
    01:09

    Сантуш не намерен уходить в отставку по собственной инициативе

    Футбол
    00:56

    Генсек АФФА высказался за отставку Сантуша с поста главного тренера сборной Азербайджана

    Футбол
    00:37
    Фото
    Видео

    ЧМ-2026: Исландия крупно обыграла сборную Азербайджана

    Футбол
    00:25

    Трамп официально переименовал Пентагон в Министерство войны

    Другие страны
    00:22

    Южная Корея осудила рейд против мигрантов на заводе в США

    Другие страны
    23:57

    СМИ: Фицо поддержал вступление Украины в ЕС

    Другие страны
    Лента новостей