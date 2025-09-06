Трамп: США будут сбивать военные самолеты Венесуэлы при угрозе американским ВМС

США будут сбивать военные самолеты Венесуэлы, если те будут создавать угрозы американским ВМС.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

На вопрос о том, что произойдет в случае, если военные самолеты будут создавать помехи ВМС США в регионе, Трамп заявил, что "у них будут проблемы".

Обращаясь к председателю Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералу Дэну Кейну, Трамп заявил, что военные в случае создания авиацией Венесуэлы каких-либо угроз "могут действовать по своему усмотрению".

Трамп отметил, что не хотел бы подробно останавливаться на инциденте с пролетом двух военных самолетов Венесуэлы в непосредственной близости от корабля американских ВМС в международных водах. "Но если они поставят нас в опасное положение, они будут сбиты", - заявил Трамп.