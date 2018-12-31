Трамп сравнил стену на границе с Мексикой с забором вокруг дома Обамы

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Бывший президент США Барак Обама возвел вокруг своего дома в Вашингтоне забор высотой 10 футов (около 3 м) ради безопасности своей семьи, Соединенным Штатам также нужен высокий физический барьер на границе с Мексикой для охраны страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую точку зрения озвучил в воскресенье нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп в своем Twitter.

"Президент Обама с супругой возвели 10-футовую стену вокруг своего поместья/участка в округе Колумбия. Я согласен - это нужно для их безопасности. Соединенным Штатам нужна такая же штука, но гораздо более масштабная!" - отметил он.

С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе США пока не удалось согласовать параметры временного госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение физического барьера на границе с Мексикой. Демократы в свою очередь заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из казны.