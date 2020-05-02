​Трамп спрогнозировал смертность от коронавируса в США

Дональд и Мелания Трамп https://report.az/storage/news/e45806de3b1e9908292f0b901de5340d/e8abca60-a0d6-42fc-9f5d-71684d9fe255_292.jpg

Число умерших в Соединенных Штатах от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, может составить около 100 тыс. человек, что существенно выше недавних прогнозов на этот счет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом заявил, выступая 1 мая в Белом доме, президент США Дональд Трамп.

"Будем надеяться, что мы выйдем на уровне ниже 100 тыс. умерших. Что все равно является ужасным показателем", - сказал американский лидер, комментируя ход борьбы с распространением нового коронавируса. Между тем 17 апреля Трамп заявлял, что заболевание, вызываемого коронавирусом нового типа, по всей видимости, унесет в США жизни порядка 60 - 65 тыс. человек.

Глава администрации США также в очередной раз выразил мнение, что распространение нового коронавируса "можно было, нужно было остановить в источнике".

"Благодаря тому, что мы выровняли кривую (роста числа зараженных), замедлили темпы распространения (нового коронавируса) и масштабно расширили свой потенциал в сфере здравоохранения, мы теперь находимся в процессе постепенного повторного открытия своей страны", - добавил президент, имея в виду отмену санитарных ограничений.