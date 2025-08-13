О нас

Трамп созвонился с Зеленским и европейскими лидерами

Президент США Дональд Трамп проводит разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
Другие страны
13 августа 2025 г. 17:48
Трамп созвонился с Зеленским и европейскими лидерами

Президент США Дональд Трамп проводит разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщает портал Axios.

Другие подробности не приводятся.

По данным агентства Reuters, участие в переговорах принимают лидеры Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и ЕС, а также генсек НАТО Марк Рютте.

Отметим, что Зеленский находится с визитом в Германии.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил о том, что в рамках визита в Берлин Зеленский встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Затем лидеры примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом.

