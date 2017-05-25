Трамп сообщил Дутерте об американских подлодках у берегов КНДР

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп 29 апреля провел телефонный разговор со своим филиппинским коллегой Родриго Дутерте, в котором сообщил о двух американских атомных подлодках у берегов Северной Корем.

Как передает Report, об этом сообщает USA Today.

"Трамп и Дутерте обсудили ядерные амбиции лидера КНДР Ким Чен Ына. Упомянув о том, что Китай будет играть свою роль в сдерживании северокорейского лидера, Трамп сказал Дутерте: "У нас там достаточно сил. У нас есть две атомные подлодки, лучшие в мире, мы не хотим их использовать", - сообщает издание.

Кроме этого, по сведениям издания, в разговоре Трамп предположил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын "может быть сумасшедшим".