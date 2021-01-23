Трамп сообщил, что позже найдет себе новое занятие

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен найти себе какое-то новое занятие, но позже, передает Report.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен найти себе какое-то новое занятие, но позже, передает Report.

"Мы чем-то займемся, но не прямо сейчас", - ответил экс-глава американской администрации в своем гольф-клубе в городе Палм-Бич (штат Флорида) на вопрос журналиста газеты Washington Examiner о дальнейших планах. После этого помощники Трампа попросили этого журналиста уйти.

Как констатирует газета, это первый комментарий республиканца журналистам после истечения его полномочий на посту президента. По сведениям издания, в четверг и пятницу Трамп находился в гольф-клубе, который расположен недалеко от его поместья Мар-а-Лаго.

"Ему нужна пауза", - отметил ранее на этой неделе, говоря о Трампе, один из его помощников. "Мы надеемся на то, что он просто будет играть в гольф в течение месяца, но ему нужно постоянно находиться в движении", - добавил он.