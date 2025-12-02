Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Трамп сообщил, что отправит нацгвардию в Новый Орлеан

    Другие страны
    • 02 декабря, 2025
    • 23:44
    Губернатор американского штата Луизиана Джефф Лэндри запросил помощь Нацгвардии в Новом Орлеане, и она будет направлена в ближайшие недели.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время заседания своего кабинета в Белом доме.

    "Мы скоро направимся в Новый Орлеан. Губернатор позвонил мне, он хотел бы, чтобы мы прибыли. Губернатор Лэндри - отличный парень, отличный губернатор. Он попросил о помощи в Новом Орлеане, и мы направимся туда через пару недель", - сказал он.

    Ранее Трамп передал в федеральное ведение часть полномочий правоохранительных органов Вашингтона, заявив о небывалом уровне преступности в городе. В рамках временного чрезвычайного положения в ряде мест размещена Нацгвардия.

    Кроме того, 2 сентября Трамп назвал Чикаго самым опасным городом в мире и заявил, что для решения проблемы преступности в кратчайшие сроки будет задействована Национальная гвардия. Позже он допустил привлечение армии для борьбы с преступностью в городе Мемфис.

    США Новый Орлеан Нацгвардия
