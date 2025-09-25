Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Трамп: Соглашение по урегулированию в Газе будет достигнуто в ближайшее время

    Другие страны
    • 25 сентября, 2025
    • 21:45
    Трамп: Соглашение по урегулированию в Газе будет достигнуто в ближайшее время

    Президент США Дональд Трамп заверил, что соглашение по урегулированию конфликта в секторе Газа будет достигнуто в ближайшее время.

    Как сообщает Report, об этом он заявил перед началом встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме.

    "Думаю, что мы приближаемся к какой-то сделке", - заявил американский лидер.

    Он добавил, что в рамках проходящей в Нью-Йорке 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН у него состоялась отличная встреча с лидерами ряда стран для обсуждения ситуации в регионе. Трамп подчеркнул, что США хотят возвращения израильских заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС.

    сектор Газа Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган Израиль США Турция
    Tramp: Qəzzada nizamlanmaya dair razılaşmalar tezliklə əldə olunacaq

