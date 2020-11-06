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Трамп собирается уволить глав ЦРУ, ФБР и Пентагона

Трамп собирается уволить глав ЦРУ, ФБР и Пентагона Президент США Дональд Трамп может сегодня уволить министра обороны Марка Эспера, директора ЦРУ Джину Хаспел, а также главу ФБР Кристофера Рэя
Другие страны
6 ноября 2020 г. 23:36
Трамп собирается уволить глав ЦРУ, ФБР и Пентагона
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп может сегодня уволить министра обороны Марка Эспера, директора ЦРУ Джину Хаспел, а также главу ФБР Кристофера Рэя.

Как передает Report, об этом сообщает аналитик телеканала CNN и автор в The Washington Post Джош Рогин в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, ему стало известно о планах главы государства из многочисленных источников в администрации. Журналист отмечает, что, возможно, президент изменил свои планы насчет директора ФБР, и глава ведомства останется на своем посту. Он отметил, что причиной возможных увольнений является недовольство Трампа тем, что министр обороны и директор ЦРУ не делали все, что он хотел от них.

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