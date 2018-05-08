Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп собирает коалицию для противостояния Ирану.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

"Президент Трамп будет работать над созданием широкой коалиции стран, которая закроет Ирану все пути к ядерному оружию и будет противостоять всей полноте пагубной деятельности иранского режима. Страны должны работать вместе, чтобы остановить дестабилизирующее стремление Ирана к региональной гегемонии", — говорится в заявлении Белого дома.