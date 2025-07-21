Трамп снова обвинил The Wall Street Journal в дезинформации

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию газеты
Как передает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.
"The Wall Street Journal опубликовал сегодня типично лживую статью, в которой говорится, что министр финансов Скотт Бессент объяснил мне, что увольнение Джерома Пауэлла, худшего председателя Федеральной резервной системы в истории, плохо скажется на рынке. Мне этого никто не объяснял", - отметил Трамп.
Президент США отметил, что он лучше других знает, что хорошо для США и что американский рынок мог бы рухнуть без его участия.