Трамп снова обвинил The Wall Street Journal в дезинформации

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию газеты The Wall Street Journal (WSJ) о том, что министр финансов Скотт Бессент пытается убедить его не увольнять председателя Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) Джерома Пауэлла.

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию газеты The Wall Street Journal (WSJ) о том, что министр финансов Скотт Бессент пытается убедить его не увольнять председателя Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) Джерома Пауэлла.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

"The Wall Street Journal опубликовал сегодня типично лживую статью, в которой говорится, что министр финансов Скотт Бессент объяснил мне, что увольнение Джерома Пауэлла, худшего председателя Федеральной резервной системы в истории, плохо скажется на рынке. Мне этого никто не объяснял", - отметил Трамп.

Президент США отметил, что он лучше других знает, что хорошо для США и что американский рынок мог бы рухнуть без его участия.