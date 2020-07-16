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Трамп сменил руководителя своей предвыборной кампании

Трамп сменил руководителя своей предвыборной кампании Президент США Дональд Трамп принял решение сменить руководителя своей предвыборной кампании, назначив на эту должность Уильяма Степина.
Другие страны
16 июля 2020 г. 06:08
Трамп сменил руководителя своей предвыборной кампании

Президент США Дональд Трамп принял решение сменить руководителя своей предвыборной кампании, назначив на эту должность Уильяма Степина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер объявил на своей странице в Twitter.

"Я рад объявить о том, что Уильям Степин был повышен до должности руководителя кампании Трампа. Брэд Паскаль (действующий глава - ред.), который был со мной в течение долгого времени и руководил нашей великолепной стратегией в сфере цифровых технологий и данных, продолжит выполнять ту же роль, но будет старшим советником кампании", - написал он.

По словам Трампа, он надеется на "крупную и очень важную вторую победу" на выборах, поскольку его "рейтинг в опросах быстро растет, а ситуация в экономике улучшается".

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