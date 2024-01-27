Трамп: Ситуация на границе США стала орудием массового разрушения

Ситуация на границе США стала орудием массового разрушения.

Ситуация на границе США стала орудием массового разрушения.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом написал бывший президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Наша граница стала оружием нашего массового разрушения", - заявил он.

По его словам, нынешнее положение вещей на границе - "худшее в истории".

Как сообщалось, администрация во главе с Джо Байденом конфликтует с властями Техаса в связи с мерами по охране границы. Власти Техаса настаивают, что охрана границы не осуществляется должным образом, что привело к проникновению в США рекордного количества нелегалов.

Верховный суд ранее вынес решение, потребовав от губернатора Техаса Грега Эбботта убрать барьер, выставленный для сдерживания потока мигрантов. В пятницу истек срок, в течение которого Эбботт должен был допустить федеральных служащих к участку границы для демонтажа заграждений. Руководство 25 американских штатов тогда же обвинило Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией, а сам Эбботт открыто дал понять, что готов к потенциальному конфликту с федеральным правительством.