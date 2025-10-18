Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Трамп: Шатдаун дал республиканцам возможность свернуть программы демократов

    18 октября, 2025
    Президент США Дональд Трамп заявил, что временное прекращение работы правительства (шатдаун) дало его администрации возможность навсегда свернуть программы демократов, с которыми не согласна Республиканская партия.

    Как передает Report, об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу Fox Business.

    "Мы сворачиваем программы демократов, которых мы не хотели. Они (демократы - ред.) совершили ошибку - они не поняли, что это дает мне право сокращать программы, которых республиканцы никогда не хотели. И мы занимаемся этим, мы сокращаем их на постоянной основе", - отметил он.

    Трамп ранее неоднократно предупреждал, что шатдаун может привести к увольнениям федеральных служащих и сокращению "любимых проектов" Демократической партии.

    Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября (08:00 по бакинскому времени) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

