    Трамп считает возможным участие Китая в переговорах по ядерному разоружению

    Другие страны
    • 30 октября, 2025
    • 09:49
    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Москва ведут обсуждения по вопросам ядерного разоружения и выразил надежду на присоединение Китая к этому процессу.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил журналистам на борту президентского самолета, направлявшегося в Вашингтон.

    Отвечая на вопрос, не приведет ли решение о возобновлении ядерных испытаний к росту рисков, Трамп отметил, что не считает это вероятным.

    "Я бы хотел наблюдать денуклеаризацию. У нас много ядерного оружия, у России оно тоже есть. Россия на втором месте, Китай на третьем, и он сравняется в течение четырех или пяти лет. Я думаю, что деэскалация, которую называют денуклеаризацией, была бы замечательной вещью. Мы обсуждаем это с Россией, и Китай присоединится к этому, если мы что-то сделаем", - сказал он.

    Лента новостей