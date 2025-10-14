Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Трамп считает, что Путин не хочет завершения российско-украинской войны

    Другие страны
    • 14 октября, 2025
    • 23:32
    Трамп считает, что Путин не хочет завершения российско-украинской войны

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не стремится к прекращению российско-украинской войны.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    "У меня очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Но он просто не хочет заканчивать эту войну", - отметил Трамп. По его мнению, при желании Россия могла бы быстро завершить кризис.

    Президент США также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу. Трамп заявил, что Зеленский будет запрашивать поставки вооружений, включая крылатые ракеты Tomahawk, добавив, что США располагают крупным арсеналом этих ракет.

    Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что во время телефонного разговора с Зеленским Трамп обсуждал, в том числе, вопрос поставок ракет Tomahawk. Тогда окончательного решения по этому вопросу принято не было. "Есть определенные вопросы, которые нельзя обсуждать по телефону", - пояснил один из собеседников портала.

    Дональд Трамп российско-украинская война Владимир Путин Владимир Зеленский
    Tramp Putinin Ukrayna ilə müharibəni bitirmək niyyətində olmadığını deyib

    Последние новости

    00:19

    Трамп: Аргентина не получит финансовой помощи США при утрате Милеем власти

    Другие страны
    00:04

    ХАМАС передал тела еще четырех погибших заложников

    Другие страны
    00:00

    Минуло 22 года со дня первого избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана

    Внутренняя политика
    23:48

    Бессент: Вашингтон готов наращивать давление на Москву

    Другие страны
    23:32

    Трамп считает, что Путин не хочет завершения российско-украинской войны

    Другие страны
    23:29

    Азербайджан выступил в ООН с заявлением о преступлениях против человечности

    Внешняя политика
    23:24

    Трамп пригрозил Испании пошлинами за отказ повысить военные расходы

    Другие страны
    23:12

    Трамп заявил, что ХАМАС пообещал ему сложить оружие

    Другие страны
    22:54
    Видео

    В жилом доме в поселке Зых произошел пожар

    Происшествия
    Лента новостей