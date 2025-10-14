Трамп считает, что Путин не хочет завершения российско-украинской войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не стремится к прекращению российско-украинской войны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"У меня очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Но он просто не хочет заканчивать эту войну", - отметил Трамп. По его мнению, при желании Россия могла бы быстро завершить кризис.

Президент США также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу. Трамп заявил, что Зеленский будет запрашивать поставки вооружений, включая крылатые ракеты Tomahawk, добавив, что США располагают крупным арсеналом этих ракет.

Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что во время телефонного разговора с Зеленским Трамп обсуждал, в том числе, вопрос поставок ракет Tomahawk. Тогда окончательного решения по этому вопросу принято не было. "Есть определенные вопросы, которые нельзя обсуждать по телефону", - пояснил один из собеседников портала.