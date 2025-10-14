Tramp Putinin Ukrayna ilə müharibəni bitirmək niyyətində olmadığını deyib
- 14 oktyabr, 2025
- 23:48
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bəyan edib ki, Rusiya Ukrayna ilə müharibənin dayandırılmasına can atmır.
Bu barədə "Report" xarici KİV-ə istinadla xəbər verib.
"Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə münasibətlərim çox yaxşıdır. Amma o, sadəcə olaraq bu müharibəni bitirmək istəmir", – deyə Tramp bildirib. Onun fikrincə, əgər istəsəydi, Rusiya bu böhranı tez bir zamanda sona çatdıra bilərdi.
ABŞ Prezidenti həmçinin xatırladıb ki, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski cümə günü Vaşinqtona səfər edəcək. Tramp qeyd edib ki, Zelenski silah tədarükü, o cümlədən "Tomahawk" qanadlı raketləri tələb edəcək.
Bundan əvvəl "Axios" portalı mənbələrə istinadla xəbər vermişdi ki, Tramp Zelenski ilə telefon danışığı zamanı "Tomahawk" raketlərinin tədarükü məsələsini də müzakirə edib. Həmin vaxt bu məsələ ilə bağlı yekun qərar qəbul edilməmişdi. Portalın həmsöhbətlərindən biri izah edib: "Telefonla müzakirə etmək mümkün olmayan müəyyən məsələlər var".