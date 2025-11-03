Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Трамп считает, что Нетаньяху согласится на признание палестинского государства

    Другие страны
    • 03 ноября, 2025
    • 07:12
    Трамп считает, что Нетаньяху согласится на признание палестинского государства

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в итоге согласится на признание палестинского государства.

    Как передает Report, такое мнение он высказал в интервью телеканалу CBS News.

    Отвечая на вопрос о том, сможет ли он убедить израильского премьера, Трамп заявил, что у него "все в порядке" с Нетаньяху, которого он назвал "премьер-министром военного времени" и "очень талантливым человеком".

    "Я очень хорошо с ним работал. Мне приходилось немного подталкивать его в ту или иную сторону",- добавил он.

    Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху Палестина

    Последние новости

    07:27

    Трамп заявил, что сможет завершить войну в Украине "за пару месяцев"

    Другие страны
    07:12

    Трамп считает, что Нетаньяху согласится на признание палестинского государства

    Другие страны
    06:50
    Видео

    Reuters: Число жертв землетрясения в Афганистане достигло семи - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    06:11

    В Забайкальском крае РФ четверо погибли в ДТП со спецтехникой

    В регионе
    05:49

    Ученые доказали улучшение качества сна при изменении рациона питания

    Здоровье
    05:27

    Трамп заявил, что США не намерены воевать с Венесуэлой

    Другие страны
    04:58

    Трамп подтвердил, что США будут проводить ядерные испытания

    Другие страны
    04:23

    СМИ: "Челси" и "Тоттенхэм" претендуют на форварда "Порту"

    Футбол
    03:46

    Трамп заявил, что пока не рассматривает передачу ракет Tomahawk Украине

    Другие страны
    Лента новостей