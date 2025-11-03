Трамп считает, что Нетаньяху согласится на признание палестинского государства

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в итоге согласится на признание палестинского государства.

Как передает Report, такое мнение он высказал в интервью телеканалу CBS News.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли он убедить израильского премьера, Трамп заявил, что у него "все в порядке" с Нетаньяху, которого он назвал "премьер-министром военного времени" и "очень талантливым человеком".

"Я очень хорошо с ним работал. Мне приходилось немного подталкивать его в ту или иную сторону",- добавил он.