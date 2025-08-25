О нас

Трамп считает, что конфликт в Газе удастся урегулировать за две-три недели

Трамп считает, что конфликт в Газе удастся урегулировать за две-три недели Президент США Дональд Трамп считает, что окончательно урегулировать конфликт в секторе Газа удастся в течение двух-трех недель.
Другие страны
25 августа 2025 г. 23:49
Трамп считает, что конфликт в Газе удастся урегулировать за две-три недели

Президент США Дональд Трамп считает, что окончательно урегулировать конфликт в секторе Газа удастся в течение двух-трех недель.

Как передает Report, соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи в Белом доме с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном.

"Я думаю, что в течение следующих двух - трех недель мы придем к хорошему, окончательному завершению [конфликта], - заявил Трамп. - Об этом трудно говорить, потому что они сражаются тысячи лет, это всегда было очагом напряженности".

Напомним, что 18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом палестинского радикального движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.

8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план, предложенный премьер-министром Биньямином Нетаньяху, по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. 20 августа министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил этот план.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
ФотоПрезиденту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
22 августа 2025 г. 20:58
В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
ФотоВ Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
22 августа 2025 г. 18:45
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
21 августа 2025 г. 20:09
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
21 августа 2025 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi