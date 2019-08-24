​Трамп считает, что Ким Чен Ын "любит проводить ракетные испытания"

Президент США Дональд Трамп считает, что северокорейский лидер Ким Чен Ын "любит проводить ракетные испытания".

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение глава вашингтонской администрации выразил во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом на саммит G7 во Франции.

Президента спросили, обманул ли Ким Чен Ын доверие Трампа, когда обещал, что ракетные запуски Пхеньяна завершатся после окончания совместных американо-южнокорейских учений в начале этой недели.

"Нет, я так не думаю. Он любит ракетные испытания", - ответил Трамп, указав на хорошие отношения между двумя странами.