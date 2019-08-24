 Наверх

Трамп считает, что Ким Чен Ын "любит проводить ракетные испытания"

​Трамп считает, что Ким Чен Ын "любит проводить ракетные испытания"

Президент США Дональд Трамп считает, что северокорейский лидер Ким Чен Ын "любит проводить ракетные испытания".

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение глава вашингтонской администрации выразил во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом на саммит G7 во Франции.

Президента спросили, обманул ли Ким Чен Ын доверие Трампа, когда обещал, что ракетные запуски Пхеньяна завершатся после окончания совместных американо-южнокорейских учений в начале этой недели.

"Нет, я так не думаю. Он любит ракетные испытания", - ответил Трамп, указав на хорошие отношения между двумя странами.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!