Трамп считает, что инвестиции в США к концу года превысят $20 трлн
Другие страны
- 18 ноября, 2025
- 04:23
Американский президент Дональд Трамп полагает, что США смогут к концу 2025 года привлечь инвестиции в размере более $20 трлн.
Как передает Report, об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
"В нашу страну вложили более $17 трлн за девять месяцев, - сказал Трамп. - Сейчас этот показатель почти достиг $18 трлн. А к концу года в нашу страну инвестируют около $20-21 трлн". "Это в 10 раз больше, чем когда-либо инвестировали в какую-либо страну. И это по большей части обусловлено пошлинами", - добавил американский лидер.
Последние новости
05:17
Британия и США хотят отказаться от ядерного топлива РФ к концу 2028 годаДругие страны
04:49
Работники железных дорог Греции начали забастовкуДругие страны
04:23
Трамп считает, что инвестиции в США к концу года превысят $20 трлнДругие страны
03:57
СМИ: Британия не сможет использовать авианосец Prince of Wales без помощи НАТОДругие страны
03:28
Трамп выразил признательность СБ ООН за принятие резолюции по ГазеДругие страны
03:15
Постпред США: Резолюция СБ ООН будет в основе стабилизационных сил в ГазеДругие страны
02:48
СБ ООН принял проект резолюции США в поддержку плана Трампа по ГазеДругие страны
02:19
ЧМ-2026: В Европе прошли очередные матчи отборочного тураФутбол
02:08