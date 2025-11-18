Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Трамп считает, что инвестиции в США к концу года превысят $20 трлн

    • 18 ноября, 2025
    • 04:23
    Трамп считает, что инвестиции в США к концу года превысят $20 трлн

    Американский президент Дональд Трамп полагает, что США смогут к концу 2025 года привлечь инвестиции в размере более $20 трлн.

    Как передает Report, об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

    "В нашу страну вложили более $17 трлн за девять месяцев, - сказал Трамп. - Сейчас этот показатель почти достиг $18 трлн. А к концу года в нашу страну инвестируют около $20-21 трлн". "Это в 10 раз больше, чем когда-либо инвестировали в какую-либо страну. И это по большей части обусловлено пошлинами", - добавил американский лидер.

    Дональд Трамп США инвестиции пошлины
    Trampın fikrincə, ABŞ-yə yatırılan investisiyalar il sonuna kimi 20 trilyon dolları ötəcək

